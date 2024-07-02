Роналду о матче со Словенией: «Чувствовал и грусть, и радость. Облак сделал хороший сейв»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своих эмоциях после победы над Словенией (0:0, 3:0 по пенальти) в 1/8 финала Евро-2024.

«Первоначально это была грусть, в конце — радость. Эти эмоции дарит футбол. Необъяснимые моменты — вот, что произошло в матче.

Я не воспользовался шансом вывести свою команду вперед. Облак сделал хороший сейв. Я должен пересмотреть эпизод — хорошо я пробил или плохо. За весь сезон я не промахнулся ни разу, а когда больше всего хотел [забить] - Облак сделал сейв.

Ощущение грусти и радости одновременно. Нужно наслаждаться этим. Команда проделала экстраординарную работу, до самого конца. Если проанализировать матч — Португалия заслужила победу. Мы создали множество моментов, Словения почти весь матч оборонялась, что очень сложно. Поздравления нашей команде, особенно вратарю, который сделал три хороших сейва [в серии пенальти]», — сказал Роналду после игры.

Португалия вышла в 1/4 финала и встретится с Францией, которая обыграла Бельгию (1:0). Матч четвертьфинала Евро-2024 состоится 5 июля.