Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 12:20

Роналду о матче со Словенией: «Чувствовал и грусть, и радость. Облак сделал хороший сейв»

Роналду рассказал, какие чувства испытывает после матча со Словенией
Руслан Минаев
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своих эмоциях после победы над Словенией (0:0, 3:0 по пенальти) в 1/8 финала Евро-2024.

«Первоначально это была грусть, в конце — радость. Эти эмоции дарит футбол. Необъяснимые моменты — вот, что произошло в матче.

Я не воспользовался шансом вывести свою команду вперед. Облак сделал хороший сейв. Я должен пересмотреть эпизод — хорошо я пробил или плохо. За весь сезон я не промахнулся ни разу, а когда больше всего хотел [забить] - Облак сделал сейв.

Ощущение грусти и радости одновременно. Нужно наслаждаться этим. Команда проделала экстраординарную работу, до самого конца. Если проанализировать матч — Португалия заслужила победу. Мы создали множество моментов, Словения почти весь матч оборонялась, что очень сложно. Поздравления нашей команде, особенно вратарю, который сделал три хороших сейва [в серии пенальти]», — сказал Роналду после игры.

Португалия вышла в 1/4 финала и встретится с Францией, которая обыграла Бельгию (1:0). Матч четвертьфинала Евро-2024 состоится 5 июля.

Криштиану Роналду
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Словении по футболу
Обсудить
Читайте также
Парламентские выборы во Франции могут повлиять на проведение Олимпиады
Канье Уэст провел сутки в Москве и посмотрел два стадиона для концерта
Российские специалисты полностью изучили устройство американской ракеты ATACMS
США нагло засудили на домашнем турнире, Макгрегор поставил на Аргентину целое состояние. Что произошло на Кубке Америки-2024 2 июля
Сальдо сообщил об отбитых попытках ВСУ прорваться на левый берег Днепра
Казахстанский оппозиционер Садыков умер после покушения в Киеве
Популярное видео
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
BBC высмеяли Криштиану, назвав его «Пеналду». Фанаты негодуют, вступился Терри
Австрия — Турция: где покажут трансляцию матча 1/8 финала Евро-2024 в прямом эфире
Испания против Германии — досрочный финал Евро? Команды де ла Фуэнте и Нагельсманна шикарны на фоне остальных серых топов
Румыния — Нидерланды: где покажут трансляцию матча 1/8 финала Евро-2024 в прямом эфире
«Криштиану мог стать героем, но в итоге ему пришлось извиняться». Мировая пресса — о промахе и слезах Роналду
Диогу Кошта — рекордсмен Евро, счастливая примета и промахи Роналду с пенальти
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Румыния — Нидерланды: где покажут трансляцию матча 1/8 финала Евро-2024 в прямом эфире

Австрия — Турция: где покажут трансляцию матча 1/8 финала Евро-2024 в прямом эфире