Роналду: «Такое ощущение, что мы все еще в Португалии»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оценил атмосферу в Германии, где в пятницу, 14 июня, стартовал чемпионат Европы-2024. Накануне португальцы провели открытую тренировку в Гютерсло.

«Такое ощущение, что мы все еще в Португалии! Спасибо за поддержку», — написал Роналду в социальной сети.

39-летний Криштиану Роналду является рекордсменом мирового футбола по числу матчей и голов на уровне сборных (207 игр, 130 мячей на 14 июня). Он сыграет на чемпионате Европы в шестой раз в карьере.

Сборная Португалии свой первый матч на Евро-2024 проведет во вторник, 18 июня, в Лейпциге. Соперником будет команда Чехии. Начало игры — 22.00 по московскому времени.