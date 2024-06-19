Криштиану Роналду обновил свой рекорд по количеству крупных турниров за сборную

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может стать самым возрастным автором гола в истории чемпионатов Европы. На данный момент рекорд принадлежит австрийцу Ивицу Вастичу.

В матче 1-го тура Евро-2024 против Чехии Роналду отличиться не смог, но обновил другой рекорд. Португалец принял участие в 11 крупнейших турнирах. Лотар Маттеус отстает от него на два Евро, а Модрич и Пепе — на один ЧМ и один ЧЕ.

Также Роналду сравнялся с Лионелем Месси (шесть Кубков Америки и пять чемпионатов мира), но ненадолго. В ночь на пятницу стартует Кубок Америки, где сыграет аргентинец.

Лидеры по участиям в чемпионатах мира и Европы