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Чемпионат Европы

Сегодня, 02:43

Криштиану Роналду обновил свой рекорд по количеству крупных турниров за сборную

Кирилл Бурдаков
Статистик
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может стать самым возрастным автором гола в истории чемпионатов Европы. На данный момент рекорд принадлежит австрийцу Ивицу Вастичу.

В матче 1-го тура Евро-2024 против Чехии Роналду отличиться не смог, но обновил другой рекорд. Португалец принял участие в 11 крупнейших турнирах. Лотар Маттеус отстает от него на два Евро, а Модрич и Пепе — на один ЧМ и один ЧЕ.

Также Роналду сравнялся с Лионелем Месси (шесть Кубков Америки и пять чемпионатов мира), но ненадолго. В ночь на пятницу стартует Кубок Америки, где сыграет аргентинец.

Лидеры по участиям в чемпионатах мира и Европы

Игрок

Команда

Турниры

ЧМ

ЧЕ

Всего

Криштиану Роналду

Португалия

5 (2006, 2010, 2014, 2018, 2022)

6 (2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024)

11

Лотар Маттеус

ФРГ/Германия

5 (1982, 1986, 1990, 1994, 1998)

4 (1980, 1984, 1988, 2000)

9

Лука Модрич

Хорватия

4 (2006, 2014, 2018, 2022)

5 (2008, 2012, 2016, 2020, 2024)

9

Пепе

Португалия

4 (2010, 2014, 2018, 2022)

5 (2008, 2012, 2016, 2020, 2024)

9

Джанлуиджи Буффон

Италия

4 (2002, 2006, 2010, 2014)

4 (2004, 2008, 2012, 2016)

8

Мануэль Нойер

Германия

4 (2010, 2014, 2018, 2022)

4 (2012, 2016, 2020, 2024)

8

Томас Мюллер

Германия

4 (2010, 2014, 2018, 2022)

4 (2012, 2016, 2020, 2024)

8
Криштиану Роналду
Футбол
Сборная Португалии по футболу
0
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