Криштиану Роналду обновил свой рекорд по количеству крупных турниров за сборную

Сегодня, 02:43
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может стать самым возрастным автором гола в истории чемпионатов Европы. На данный момент рекорд принадлежит австрийцу Ивицу Вастичу.
В матче 1-го тура Евро-2024 против Чехии Роналду отличиться не смог, но обновил другой рекорд. Португалец принял участие в 11 крупнейших турнирах. Лотар Маттеус отстает от него на два Евро, а Модрич и Пепе — на один ЧМ и один ЧЕ.
Также Роналду сравнялся с Лионелем Месси (шесть Кубков Америки и пять чемпионатов мира), но ненадолго. В ночь на пятницу стартует Кубок Америки, где сыграет аргентинец.
|
Игрок
|
Команда
|
Турниры
|
|
|
|
|
ЧМ
|
ЧЕ
|
Всего
|
Криштиану Роналду
|
Португалия
|
5 (2006, 2010, 2014, 2018, 2022)
|
6 (2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024)
|
11
|
Лотар Маттеус
|
ФРГ/Германия
|
5 (1982, 1986, 1990, 1994, 1998)
|
4 (1980, 1984, 1988, 2000)
|
9
|
Лука Модрич
|
Хорватия
|
4 (2006, 2014, 2018, 2022)
|
5 (2008, 2012, 2016, 2020, 2024)
|
9
|
Пепе
|
Португалия
|
4 (2010, 2014, 2018, 2022)
|
5 (2008, 2012, 2016, 2020, 2024)
|
9
|
Джанлуиджи Буффон
|
Италия
|
4 (2002, 2006, 2010, 2014)
|
4 (2004, 2008, 2012, 2016)
|
8
|
Мануэль Нойер
|
Германия
|
4 (2010, 2014, 2018, 2022)
|
4 (2012, 2016, 2020, 2024)
|
8
|
Томас Мюллер
|
Германия
|
4 (2010, 2014, 2018, 2022)
|
4 (2012, 2016, 2020, 2024)
|
8