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Сегодня, 09:22

Роналду реализовал 7 пенальти из 10 на крупных турнирах

Кирилл Бурдаков
Статистик
Криштиану Роналду, Даниэле Орсато и Ян Облак.
Фото Reuters
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Сборная Португалии победила Словению в серии пенальти (0:0, 3:0 по пенальти) в матче 1/8 финала Евро-2024.

Кстати, рекордная для Роналду серия пенальти стала возможной благодаря Ян Облаку, отразившему удар португальца на 105-й минуте. Криштиану десять раз подходил к 11-метровой отметке на крупных турнирах, реализовав семь попыток. До словенского голкипера «Атлетико» с ударом справлялся только иранец Алиреза Бейранванд, а австрийцу Роберту Альмеру сохранить ничейный счет помогла штанга.

Все пенальти Криштиану Роналду на крупных турнирах

Дата

Турнир

Стадия

Матч

Вратарь

Исход

17.06.2006

ЧМ

Гр.турнир

Иран — 2:0

Эбрахим Мирзапур

Гол

18.06.2016

ЧЕ

Гр.турнир

Австрия — 0:0

Роберт Альмер

Штанга

24.06.2017

КК

Гр.турнир

Новая Зеландия — 4:0

Стефан Маринович

Гол

15.06.2018

ЧМ

Гр.турнир

Испания — 3:3

Давид де Хеа

Гол

25.06.2018

ЧМ

Гр.турнир

Иран — 1:1

Алиреза Бейранванд

Вратарь

15.06.2021

ЧЕ

Гр.турнир

Венгрия — 3:0

Петер Гулачи

Гол

23.06.2021

ЧЕ

Гр.турнир

Франция — 2:2

Юг Льорис

Гол

23.06.2021

ЧЕ

Гр.турнир

Франция — 2:2

Юг Льорис

Гол

24.11.2022

ЧМ

Гр.турнир

Гана — 3:2

Лоуренс Ати-Зиги

Гол

01.07.2024

ЧЕ

1/8 финала

Словения — 0:0 (пен. — 3:0)

Ян Облак

Вратарь
Криштиану Роналду
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
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