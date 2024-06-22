Роналду стал рекордсменом Евро по количеству проведенных матчей подряд

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил рекорд чемпионатов Европы по количеству проведенных матчей подряд, сообщает портал Stats Foot.

Игра против Турции в групповом турнире Евро-2024 стала для 39-летнего форварда 19-й подряд. Предыдущий рекорд принадлежал защитнику сборной Италии Леонардо Бонуччи.

Роналду также принадлежит рекорд по количеству участий на Евро — 6. На счету форварда «Аль-Насра» 27 матчей на чемпионатах Европы, что является рекордом турнира. Второе место в списке занимает защитник португальцев Пепе (21), третий — его соотечественник Жоау Моутинью (19).