Криштиану Роналду впервые в карьере не забил за сборную Португалии на крупном турнире

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду завершил Евро-2024 без забитых голов.

За пять матчей форвард нанес 23 удара и ни разу не смог отличиться.

Евро-2024 стал для Роналду 11-м крупным турниром за сборную в карьере. Футболист выступил на 6 чемпионатах Европы (2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024) и 5 чемпионатах мира (2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

Евро-2024 — первый для Роналду крупный турнир сборных, на котором ему не удалось забить ни одного гола. До этого он отличался как минимум один раз на десяти предыдущих турнирах.

Португалия вылетела с чемпионата Европы-2024 в четвертьфинале, уступив Франции (0:0, пенальти — 3:5).