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Сегодня, 02:07

Криштиану Роналду впервые в карьере не забил за сборную Португалии на крупном турнире

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду завершил Евро-2024 без забитых голов.

За пять матчей форвард нанес 23 удара и ни разу не смог отличиться.

Евро-2024 стал для Роналду 11-м крупным турниром за сборную в карьере. Футболист выступил на 6 чемпионатах Европы (2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024) и 5 чемпионатах мира (2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

Евро-2024 — первый для Роналду крупный турнир сборных, на котором ему не удалось забить ни одного гола. До этого он отличался как минимум один раз на десяти предыдущих турнирах.

Португалия вылетела с чемпионата Европы-2024 в четвертьфинале, уступив Франции (0:0, пенальти — 3:5).

Криштиану Роналду
Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
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