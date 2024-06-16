Эриксен — о своем возвращении на Евро: «Прошло три года, и за это время многое изменилось»

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен прокомментировал свое возвращение на чемпионат Европы после инцидента на Евро-2020. Во время матча Финляндия — Дания (1:0) у Эриксена произошла остановка сердца.

«Для меня лично все, что больше, чем провести одну игру на Евро, уже является достижением. Но вернуться на этот уровень было целью с самого начала. Прошло три года, и за это время многое изменилось. Я не думаю об этом каждый день. Я просто думаю о футболе и о позитивных вещах», — приводит слова Эриксена Mundo Deportivo.

Сборная Дании 16 июня проведет свой первый матч на Евро-2024. Команда сыграет со Словенией. Начало — в 19.00 по московскому времени.