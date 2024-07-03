Баумгартнер: «Это один из самых печальных дней в моей жизни»

Полузащитник сборной Австрии Кристоф Баумгартнер прокомментировал поражение от Турции (1:2) в матче 1/8 финала Евро-2024.

«По правде сказать, это один из самых печальных дней в моей жизни. Действительно, очень сложно подбирать нужные слова. Мы хотели добиться победы в этой игре, мы отдали все. В итоге же этого оказалось недостаточно — такого не должно было случиться. Для нас это по-настоящему грустный день.

Натиск был недостаточно хорош. И мы еще раз пропустили при стандартном положении. Это и вправду неудача. Мы боролись — таков наш характер: не сдаемся никогда. В концовке у нас были отличные возможности — особенно у меня, — чтобы сравнять счет, но, по-видимому, сегодня этому не суждено было произойти», — цитирует пресс-служба УЕФА Баумгартнера.

В 1/4 финала Турция сыграет со сборной Нидерландов. Матч пройдет 6 июля в Берлине и начнется в 22.00 по московскому времени.