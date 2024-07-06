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Сегодня, 15:50

Кроос извинился перед Педри, получившим травму после его фола на Евро-2024

Алина Савинова
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Полузащитник сборной Германии Тони Кроос обратился к игроку национальной команды Испании Педри за инцидент, произошедший в матче 1/4 финала чемпионата Европы (1:2).

21-летний испанец получил травму после фола со стороны Крооса. Сообщалось, что у Педри диагностировано растяжение боковых связок колена, и он пропустит оставшуюся часть турнира.

«Прости и скорее выздоравливай, Педри! Я не хотел причинить тебе боль. Скорейшего выздоровления и всего наилучшего. Ты отличный футболист», — написал Кроос в своих соцсетях.

Тони Кроос нанес травму Педри и&nbsp;не&nbsp;был удален в&nbsp;матче Испания&nbsp;&mdash; Германия на&nbsp;Евро-2024. Кроос с улыбкой на лице сломал Педри. Испанец больше не сыграет на Евро

Матч с Испанией стал последним в карьере для 34-летнего Крооса. Ранее хавбек объявил, что прекратит выступления по окончании домашнего Евро-2024.

Тони Кроос
Футбол
Евро-2024
Педри (Барселона)
Чемпионат Европы по футболу
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