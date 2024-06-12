Кроос прокомментировал стычку на тренировке сборной Германии

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос рассказал о стычке на тренировке национальной команды перед Евро-2024.

10 июня появилась информация, что на тренировочном занятии сборной случился конфликт между защитником Антонио Рюдигером и нападающим Никлас Фюллкругом.

«Я считаю, хорошо, когда происходят подобные ситуации. Не следует воспринимать их слишком серьезно. Никлас знает, что ему придется винить только себя, если дело дойдет до драки с Тони (смеется)», — цитирует Крооса AS.

Сборная Германии сыграет на домашнем Евро-2024 в группе A. Соперниками команды Юлиана Нагельсманна станут Шотландия (14 июня), Венгрия (19 июня) и Швейцария (23 июня).