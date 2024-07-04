Кроос раскритиковал Леманна, назвавшего сборную Испании «командой детей»

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос прокомментировал слова экс-игрока немецкой национальной команды Йенса Леманна, который перед матчем в 1/4 финала Евро-2024 с Испанией назвал футболистов соперника детьми.

«Леманн нас не представляет. Его мнение отличается. Они [сборная Испании] показали, что у них есть игроки с опытом: [Альваро] Мората, Родри, Начо, [Дани] Карвахаль. А то, что сказал Леманн — неправда. Мы ожидаем матч с очень сильной Испанией. Они играют очень хорошо, но и мы тоже. Я с нетерпением жду красивого футбола», — цитирует Крооса Goal.

Сборные Испании и Германии встретятся в 1/4 финала Евро-2024. Матч между командами пройдет 5 июля и начнется в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В 2020 году победителем турнира стала сборная Италии.