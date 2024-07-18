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Сегодня, 15:35

Кроос: «Разозлился, когда увидел игру рукой Кукурельи в записи. Думаю, судьи сами не знают верных интерпретаций правил»

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Экс-полузащитник сборной Германии Тони Кроос считает, что в матче 1/4 финала Евро-2024 судья должен был назначить пенальти за игру рукой защитника испанцев Марка Кукурельи.

«Я сдерживался до сегодняшнего дня. Я вообще не видел момента, я не мог знать, что это была почти чистая рука, поэтому сразу я не расстроился. Конечно, тогда я обратил внимание на рефери. Он думал, что повтор даже не нужно смотреть. Я разозлился, только когда увидел этот момент в записи. Поэтому пусть все останется как есть», — сказал немец в эфире своего подкаста «Einfach mal Luppen».

«На поле я ошибочно доверился арбитру. Сами судьи не знают на 100 процентов, какова верная интерпретация. В конце концов, единственное, что мы могли сделать — это принять решение судьи», — добавил экс-футболист.

Матч со сборной Испании на домашнем чемпионате Европы, в котором Германия уступила со счетом 1:2, стал для 34-летнего Крооса последним в его игровой карьере. Испания в итоге стала победителем турнира.

Источник: Mundo Deportivo
Тони Кроос
Евро-2024
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