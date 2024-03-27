Кудряшов рассказал, за какую сборную будет болеть на чемпионате Европы

27 марта, 00:25
Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов дал совет футболистам команды Сербии перед чемпионатом Европы-2024. Он заявил, что будет болеть за сербов в турнире.
«Хотелось бы, чтобы на чемпионате Европы они играли не так, как со сборной России. Хотелось бы видеть больше желания. Лично я буду их поддерживать и переживать за них. Хотелось бы, чтобы они прошли на Евро как можно дальше», — рассказал Кудряшов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
21 марта сборная России обыграла сербов со счетом 4:0.
Финальная часть Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Сербии попала в группу C, где сыграет с Англией, Словенией и Данией.