Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 23:07

Куман — о матче Нидерландов с Австрией: «Мы не заслужили лучшего результата»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал поражение команды в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы с Австрией (2:3).

«Мы плохо начали во многих аспектах. У соперника было много шансов. Мы не были агрессивны и не создавали достаточного давления на соперника. Мы должны брать ответственность. Мы не заслужили лучшего результата. Это была очень плохая игра», — цитирует Кумана пресс-служба УЕФА.

Нидерландцы набрали четыре очка и расположились на третьей строчке группы на Евро-2024.

Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Хорватия упустила победу над Италией на Евро-2024 после замены Модрича
В Германии произошло столкновение сербских фанатов с полицией
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе сняли камеры видеонаблюдения
Товарищ-автогол, голландские раздолбаи и никакой Франции в лидерах. Что случилось в матче Нидерланды – Австрия
Суд в Дагестане арестовал на 10 суток экс-главу Сергокалинского района
Машина рухнула с парковки торгового центра «Галерея» в Краснодаре
Популярное видео
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Евро-2024: результаты матчей 25 июня
Дания и Сербия сыграли вничью в матче Евро-2024
Словения сыграла вничью с Англией и вышла в плей-офф Евро-2024
Англия и Словения сыграли вничью. Онлайн-трансляция матча Евро-2024
В Мюнхене — столкновение сербских фанатов с немецкой полицией. В ход пошел слезоточивый газ
Ван дер Варт раскритиковал игру Вермана в матче Нидерландов с Австрией на Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Дания — Сербия: в первом тайме голов не забили

Дешам: «Мбаппе был очень хорош в матче против Польши»