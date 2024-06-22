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Сегодня, 00:46

Куман: «Полагаю, Франция довольна ничьей так же, как и Нидерланды»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам (слева) и Роналд Куман.
Фото Reuters
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Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман прокомментировал ничью с Францией (0:0 во 2-м туре группы D Евро-2024.

«Результат немного разочаровывает, но если подумать об игре в целом — иногда мы теряли владение мячом в моменты, когда не должны были. Это не очень здорово. Мы оставляли слишком много пространства между линиями и могли бы действовать получше во втором тайме.
Не могу сказать, что у меня ощущения, как от победы. Мы выходим на поле, чтобы выигрывать и забивать. У нас было не так много моментов, но, полагаю, французы довольны итогом матча, как и мы. Всегда трудно играть против таких команд, как Франция. Мы хотим действовать в своем стиле, но при этом нельзя терять мяч так, как мы это делали сегодня. Надо быстрее реагировать и создавать больше моментов. Мы — команда, которой еще нужно расти», — приводит официальный сайт УЕФА слова Кумана.

Сборная Франции лидирует в группе D с 4 очками. Нидерланды также набрали 4 очка, но идут вторыми, уступая французам по дополнительным показателям.

В заключительном, третьем туре групповой стадии Евро-2024 Франция сыграет против Австрии, а Нидерланды — против Австрии. Оба матча пройдут во вторник, 25 июня и начнутся в 19.00 (мск).

Роналд Куман
Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Франции по футболу
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