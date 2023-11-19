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Сегодня, 02:32

Куман — о победе над Ирландией: «Мы начали не очень хорошо, но забили отличный гол»

Сергей Разин
корреспондент
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Тренер сборной Нидерландов Рональд Куман подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Ирландии (1:0).

«Мы начали не очень хорошо, но мы забили отличный гол. Нам надо было забить второй и третий гол, чтобы чувствовать себя более комфортно до конца матча. Игра в Ирландии была действительно важной, как и игра против Греции на выезде. На игроков и команду было большое давление, но мы с этим справились. Мы выполнили свою работу и победили», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

Единственный гол на 12-й минуте забил Вут Вегхорст.

Благодаря этой победе сборная Нидерландов (15 очков) закрепилась на втором месте в группе B и гарантировала себе выход в основной турнир Евро-2024. Ирландия (6) завершила отборочный турнир на четвертом месте в группе.

Роналд Куман
Сборная Ирландии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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