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Сегодня, 21:48

Куман — о победе над Румынией: «Старт матча был тяжелым, но Голландия нашла свою игру»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман подвел итоги 1/8 финала Евро-2024 против Румынии (3:0).

«Сегодня старт матча был тяжелым, но в итоге мы нашли свою игру и доставили им проблемы. Возможно, одним из критических моментов было то, что второй гол занял слишком много времени. Своими атаками мы доставили Румынии большие проблемы. У нас в команде собраны большие таланты. Конечно, нужно что-то выиграть — тогда люди будут сравнивать с командой 1988 года. С тех пор футбол изменился. В последних нескольких играх вы видели, что у всех были проблемы с продолжением турнира», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

Сборная Нидерландов в четвертьфинале Евро-2024 сыграет с победителем матча Австрия — Турция. Четвертьфинальная встреча пройдет 6 июля в Берлине.

Роналд Куман
Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Румынии по футболу
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