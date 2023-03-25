Куман о поражении от Франции: «Мы определенно сыграли не лучшим образом»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Франции (0:4).

«Мы потеряли мяч в 20 метрах от ворот и были наказаны классным соперников. Играли слишком наивно. Досадно, что многие игроки выбыли из-за вируса, но речь сейчас не об этом. Мы определенно сыграли не лучшим образом. Я виню не только молодежь, от ветеранов я тоже ждал большего», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

В группе B Франция и Греция лидируют с 3 очками. У Нидерландов и Гибралтара — по 0 очков.

В следующем матче Франция на выезде сыграет с Ирландией 27 марта, Нидерланды в этот же день дома проведут матч против Гибралтара.