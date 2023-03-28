Куман считает, что Нидерланды были недостаточно хороши в матче против Гибралтара

Сегодня, 06:24
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман оценил победу своей команды в матче против Гибралтара (3:0).
«Мы должны были забивать больше. Конечно, соперник нам не помогал, но иногда мы были слишком небрежны. Нам не удавалось регулярно создавать явные голевые моменты. Было важно исправиться после разочаровывающего поражения от Франции, но сегодня мы были недостаточно хороши. Нужно прибавлять во многих игровых аспектах», — заявил в интервью NOS Куман.
Команда Рональда Кумана одержала первую победу в отборочном турнире Евро-2024 и поднялась на третье место в группе. Гибралтар с 0 очков идет последним.