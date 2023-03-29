Кунц: «Конечно же, я не доволен результатом»

Главный тренер сборной Турции Штефан Кунц прокомментировал поражение от Хорватии (0:2) в матче отборочного турнира Евро-2024.

«Конечно же, я не доволен результатом. В первом тайме мы хорошо придерживались плана на игру, создали три или четыре очень хороших момента и заставили соперника отдать нам мяч в семи или восьми случаях, а ведь хорваты очень хорошо действуют с мячом», — цитирует пресс-служба УЕФА Кунца.

Сборная Хорватии набрала 4 очка и поднялась на второе место в группе D, опередив турок, у которых 3 очка.