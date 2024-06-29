Кураньи оценил низкую результативность Мбаппе, Лукаку и Кейна на Евро-2024

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи объяснил низкую результативность Килиана Мбаппе, Ромелу Лукаку и Харри Кейна на Евро-2024.

— Не стану пока в каких-то негативных тонах оценивать результативность тех, кто должен забивать много — тех же Мбаппе, Лукаку, Кейна. Есть разные причины. Килиан получил травму. Лукаку забил трижды, эти мячи без ВАР спокойно засчитали бы. У Кейна неблагодарная роль из-за стиля игры сборной Англии. Но повторюсь: турнир только начинается. Все самое интересное — впереди. В том числе и для лучших форвардов, — сказал Кураньи «СЭ».

Матчи 1/8 финала чемпионата Европы пройдут с 29 июня по 2 июля.

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