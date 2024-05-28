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Сегодня, 11:56

Куртуа не попал в состав сборной Бельгии на Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сборная Бельгии опубликовала итоговый состав на чемпионат Европы-2024.

В состав не попал голкипер «Реала» Тибо Куртуа, который недавно восстановился после повреждения. Летом прошлого года у вратаря случился конфликт с экс-тренером «Спартака» Доменико Тедеско, который сейчас тренирует сборную Бельгии.

Вратари: Кун Кастельс («Вольфсбург», Германия), Томас Камински («Лутон», Англия), Матц Селс («Ноттингем», Англия).

Защитники: Тимоти Кастань («Фулхэм», Англия), Зено Дебаст, Ян Вертонген (оба — «Андерлехт»), Ваут Фас («Лестер», Англия), Артур Теате («Ренн», Франция), Тома Менье («Трабзонспор», Турция), Максим Де Кейпер («Брюгге»).

Полузащитники: Орель Мангала («Ноттингем Форест», Англия), Амаду Онана («Эвертон», Англия), Юри Тилеманс («Астон Вилла», Англия), Артур Вермерен («Антверпен»), Астер Вранкс («Вольфсбург», Германия), Аксель Витсель («Атлетико», Испания).

Нападающие: Ромелу Лукаку («Рома», Италия), Луа Опенда («РБ Лейпциг», Германия), Жоан Бакайоко (ПСВ, Нидерланды), Янник Карраско («Аль-Шабаб», Саудовская Аравия), Жереми Доку («Манчестер Сити», Англия), Доди Лукебакио («Севилья», Испания), Леандро Троссард («Арсенал», Англия).

Сборная Бельгии сыграет на Евро-2024 в группе E с Румынией, Словакией и Украиной.

17-й розыгрыш чемпионата Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи Евро примут 10 немецких городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

Финал турнира состоится 14 июля на «Олимпийском стадионе» в Берлине.

Тибо Куртуа
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Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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