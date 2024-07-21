Кутепов рассказал, за кого болел на Евро-2024

Бывший защитник сборной России и «Спартака» Илья Кутепов рассказал о своих впечатлениях от прошедшего в Германии чемпионата Европы.

— Англичане мне напомнили португальцев на Евро-2016. Тогда Португалия тоже невыразительно играла, но в итоге дошла до финала и даже стала чемпионом. Конечно, в финале я болел за Испанию. Ямаль — новый Месси? Вполне возможно. Он в столь юном возрасте показывает такие интересные результаты. Главное, чтобы он дальше так продолжал. Думаю, у него большое футбольное будущее.

У сборной Испании мне нравились рисунок и структура игры. Некоторые моменты прямо радовали глаз, на них было приятно смотреть. Хотя я не болел за Испанию с самого начала чемпионата Европы. Я болел за итальянцев, а еще мне понравилась сборная Швейцарии, — сказал Кутепов Metaratings.

Испания в четвертый раз стала чемпионом Европы, ранее они побеждали в 1964, 2008 и 2012 годах. Сборная Англии ни разу не выигрывала Евро, но вышла в финал второй раз подряд.