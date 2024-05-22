Кварацхелия и Кверквелия — в расширенной заявке сборной Грузии на Евро-2024

Сборная Грузии опубликовала расширенный состав национальной команды на чемпионат Европы-2024.

Вратари: Георгий Мамардашвили («Валенсия», Испания), Георгий Лория («Динамо Тбилиси»), Лука Гугешашвили («Карабах», Азербайджан);

Защитники: Соломон Кверквелия («Аль-Ахдуд», Саудовская Аравия), Георгий Гвелесиани («Персеполис», Иран), Гурам Кашия («Слован», Словакия), Джимми Табидзе («Панетоликос», Греция), Лаша Двали (АПОЭЛ, Кипр), Лука Лочошвили («Кремонезе», Италия), Отар Какабадзе («Краковия», Польша), Георгий Гочолеишвили («Шахтер», Украина);

Полузащитники: Георгий Чакветадзе («Уотфорд», Англия), Анзор Меквабишвили («Крайова», Румыния), Джаба Канкава («Слован», Словакия), Отар Китеишвили («Штурм», Австрия), Ника Квеквескири («Лех», Польша), Георгий Кочорашвили («Леванте», Испания), Сандро Алтунашвили («Вольфсбергер», Австрия), Леван Шенгелия («Панетоликос», Греция), Георгий Цитаишвили («Динамо Батуми»), Саба Лобжанидзе («Атланта Юнайтед», США);

Нападающие: Жорж Микутадзе («Метц», Франция), Буду Зивзивадзе («Карлсруэ», Германия), Георгий Квилитая (АПОЭЛ, Кипр), Хвича Кварацхелия («Наполи», Италия), Зурико Давиташвили («Бордо», Франция).

Чемпионат Европы-2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля.

Соперниками сборной Грузии на групповом этапе станут Турция, Португалия и Чехия.

Первый матч на турнире грузины проведут со сборной Турции 18 июня в Дортмунде.