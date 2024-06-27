Кварацхелия: «Игроки сборной Грузии очень счастливы и благодарны болельщикам за поддержку»

Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия поделился эмоциями после победы команды над Португалией в матче 3-го тура группового турнира чемпионата Европы-2024.

Встреча, которая прошла в Гельзенкирхене, завершилась со счетом 2:0 в пользу грузинов. Кварацхелия отличился на 2-й минуте, забив свой первый гол на Евро, и стал лучшим игроком матча.

«Сегодня нельзя отдельно выделить лучшего игрока, мы были командой и доказали всем, что действительно можем здорово играть. Мы всегда стремимся к победе и всегда настроены на следующий матч. Мы очень счастливы сегодня, но завтра мы начнем думать уже о следующей игре. Однако мы так благодарны болельщикам за всю поддержку, которую получили», — приводит пресс-служба УЕФА слова Хвичи.

Грузия вышла в плей-офф чемпионата Европы и в 1/8 финала турнира сыграет против Испании. Матч пройдет 30 июня в Кельне.