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Сегодня, 09:02

Кварацхелия поделился мнением о разгромной победе Грузии над Кипром

Виктория Кравченко
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Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия рассказал, что думает о крупной победе над Кипром (4:0) в матче отбора к Евро — 2024. В этой встрече вингер отметился голом.

«Приятно выступать за свою страну. Особенно радостно забивать гол и праздновать его с болельщиками. Постараюсь как можно чаще радовать наших поклонников. Благодарю их за поддержку. Мы постараемся оправдать их доверие», — цитирует полузащитника пресс-служба федерации футбола Грузии.

После шести матчей отбора Грузия набрала семь баллов и занимает четвертое место в группе А.

Хвича Кварацхелия
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