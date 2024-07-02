Кварацхелия — о сборной Грузии на Евро-2024: «Мы подарили своему народу много радости»

Атакующий полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата Европы-2024 после поражения от Испании (1:4) в 1/8 финала турнира.

«Уходим с чемпионата Европы гордо и с поднятой головой! С кучей потрясающих эмоций и воспоминаний. Мы подарили народу и стране много радости и гордости. Хочу поблагодарить всех, мы продолжим работать, развиваться и вернемся сильнее!» — написал футболист в соцсетях.

Сборная Грузии впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата Европы, заняв третье место в таблице на групповом этапе.

Национальная команда Испании 5 июля сыграет с Германией в рамках 1/4 финала Евро-2024.