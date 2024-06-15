Ямаль: «В восторге от победы и своего дебюта на Евро»

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль прокомментировал победу над Хорватией (3:0) в матче первого тура группового турнира Евро-2024.

16-летний футболист отдал голевую передачу и стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы.

«Я в восторге от победы и своего дебюта на Евро, но мы уже всеми мыслями переносимся к следующим матчам. Где я нужен тренеру и команде, там я и нахожусь — на фланге, в центре, в атаке, в обороне. Я там, где я необходим», — цитирует Ямаля пресс-служба УЕФА.

Сборная Испании (3 очка) возглавила группу B. Хорватия (0) опустилась на последнее место.

В следующем матче сборная Испании сыграет с Италией (20 июня), а Хорватия встретится с Албанией (19 июня).