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9 июля, 22:46

Ламин Ямаль стал самым молодым автором гола в истории Евро и ЧМ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Ламин Ямаль.
Фото AFP
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Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль стал самым молодым автором гола в истории Евро и чемпионатов мира, сообщает Opta Sports.

Ямаль на 21-й минуте сравнял счет в матче против Франции в полуфинале Евро-2024.

16-летний полузащитник побил рекорд Пеле, который забивал за сборную Бразилии на чемпионате мира в 17-летнем возрасте. Ранее Ямаль стал самым молодым игроком в истории полуфиналов крупных турниров, также побив рекорд бразильца.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Испания — Франция.

Чемпионат Европы. 1/2 финала
09 июл, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Испания
2:1
Франция

Ламин Ямаль
Футбол
Евро-2024
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Испании по футболу
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