Ламин Ямаль стал самым молодым автором гола в истории Евро и ЧМ

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль стал самым молодым автором гола в истории Евро и чемпионатов мира, сообщает Opta Sports.

Ямаль на 21-й минуте сравнял счет в матче против Франции в полуфинале Евро-2024.

16-летний полузащитник побил рекорд Пеле, который забивал за сборную Бразилии на чемпионате мира в 17-летнем возрасте. Ранее Ямаль стал самым молодым игроком в истории полуфиналов крупных турниров, также побив рекорд бразильца.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Испания — Франция.