Лапочкин назвал российских судей, которые могли бы работать на Евро-2024

Сегодня, 21:00
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин в комментарии для «СЭ» поделился мнением, кто из российских судей мог бы работать на чемпионате Европы-2024.
«С Карасевым на международные матчи в качестве ВАР ездили Мешков или Иванов, вот у них бы могли быть шансы отработать на Евро», — сказал Лапочкин «СЭ».
Ранее «СЭ» сообщил, что лучшим видеоарбитром (ВАР) сезона-2023/24, по мнению департамента судейства РФС, стал Василий Казарцев (Санкт-Петербург).
Второе место досталось его земляку Артему Любимову, третье — Сергею Иванову (Ростов-на-Дону).
Константин Передерий