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Сегодня, 20:57

Салуквадзе: «Грузия может попасть на Евро-2024, Люксембург надо побеждать 100 процентов»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист сборной Грузии Лаша Салуквадзе оценил шансы национальной команды попасть на чемпионат Европы 2024 года.

«В прошлый раз сборная Грузии не попала на Евро, проиграв Северной Македонии, но сейчас команда стала сильнее. В то время был коронавирус и у нас из состава вылетело три-четыре футболиста из-за болезни. Сейчас у нас еще есть шанс попасть на Евро. В соперниках у нас Люксембург, их надо побеждать 100 процентов, хотя в футболе все возможно. Кварацхелия не будет играть с Люксембургом, у него перебор желтых карточек, но у нас есть ребята, которые выйдут на поле вместо него. Дальше надо играть с победителем пары Греции и Казахстана. Там будет тяжелее, но шанс есть. Надо бороться, команда у нас хорошая», — приводит слова Салуквадзе Metaratings.ru.

В отборочном турнире на Евро-2024 сборная Грузии заняла четвертое место в группе с Испанией, Шотландией, Норвегией и Кипром. В 8 матчах грузинская команда набрала восемь очков.

Хвича Кварацхелия и&nbsp;Нуралы Алип. Украина, Грузия, Казахстан и даже Эстония еще могут попасть на Евро-2024. Объясняем, как работает плей-офф за оставшиеся путевки

Источник: Metaratings.ru
Лаша Салуквадзе
Сборная Грузии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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