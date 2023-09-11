Латвия сыграет с Уэльсом в матче отбора Евро-2024 11 сентября

Сборная Латвии сыграет с командой Уэльса в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 в группе D 11 сентября, в понедельник. Матч пройдет на стадионе «Сконто» в Риге (Латвия). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня отбора Евро 2024. Составы и ключевые события игры будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч Латвия — Уэльс покажет телеканал «Матч Футбол 2». Также игру можно посмотреть на сайте matchtv.ru. Начало эфира — 21.35 мск.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

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