Латыпов заявил, что на Евро-2024 Россия добилась бы результата

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, что думает о неучастии сборной России на Евро-2024. Он заявил об уверенности в том, что российская команда хорошо бы выступила на турнире.

«Наша сборная уже два года находится в изоляции. Хотелось бы верить, что в случае участии на чемпионате Европы мы показали бы хороший футбол и смогли бороться. Я верю, что Россия могла бы добиться результата. Знаю, что было бы сложно. Но мы болеем за нашу сборную», — цитирует Латыпова Metaratings.ru.

Сборная России отстранена от участия во всех международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА решением организаций от февраля 2022 года, которое было принято на фоне обострения ситуации на востоке Украины.