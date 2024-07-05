Лепский заявил, что интерес к Евро-2024 на фоне отсутствия сборной России не упал

Защитник московского «Динамо» Иван Лепский рассказал о своих впечатлениях от проходящего в Германии чемпионата Европы.

«На чемпионате Европы симпатизирую Германии. Они играют в открытый и вертикальный футбол, создают много опасных моментов. Я бы назвал именно немцев фаворитами турнира. А в целом впечатления от Евро приятные. Интерес к турниру на фоне отсутствия сборной России не упал», — цитирует Лепского Legalbet.

В 1/4 финала Евро-2024 сборная Германии сыграет с Испанией. Матч состоится в пятницу, 5 июля, в Штутгарте. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В 2020 году победителем турнира стала сборная Италии.