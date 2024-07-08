Левников оценил работу молодых арбитров на Евро-2024

Главный национальный инструктор Судейского комитета РФС Николай Левников прокомментировал работу молодых арбитров на Евро-2024.

«Мы увидели на этом Евро новые имена. Молодые арбитры немец Цвайер, швед Нюберг, француз Латескье отработали свой первый турнир такого ранга очень хорошо. Сейчас больше назначений получают опытные судьи, потому что на этой стадии опыт — самое главное: как не растеряться, не «перегореть». Но с точки зрения того, как судить, как двигаться на поле, как общаться с игроками, обратили на себя внимание новые арбитры. Это целая плеяда», — цитирует Левникова «РБ Спорт».

9-10 июля состоятся полуфинальные матчи Евро-2024. 9 июля Испания сыграет с Францией, а на следующий день Нидерланды встретятся с Англией. Оба матча стартуют в 22.00 по московскому времени.