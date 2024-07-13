Левников: «Ряд российских арбитров смотрелся бы на Евро не хуже остальных»

Главный национальный инструктор судейского комитета РФС Николай Левников считает, что российские судьи выглядели бы достойно на Евро-2024.

«В целом, на Евро было хорошее судейство. Если взять в общем количество игр и качество отдельных матчей. Да, были неточности, но их было небольшое количество. Видна рука судейского комитета УЕФА. Сегодня мы видим, что снизилось число споров с судьями, нет больших наказаний тренеров и игроков за апелляции к арбитрам, было совсем небольшое количество карточек за неспортивное поведение. Видим, что нет удалений за серьезные нарушения правил.

Российские судьи? С точки зрения судейства за последний год в нашем чемпионате ряд арбитров выглядел бы не хуже. Не буду называть фамилии. Но они сегодня могли бы конкурировать на этом турнире», — приводит «РБ Спорт» слова Левникова.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

В воскресенье, 14 июля состоится финал турнира, в котором встретятся Испания и Англия. Главным арбитром матча назначен француз Франсуа Летексье. Начало игры — в 22.00 (мск).