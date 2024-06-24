Личка назвал Испанию и Германию главными фаворитами Евро-2024

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка назвал основных фаворитов чемпионата Европы по футболу.

«Из того, что я видел, два основных фаворита на чемпионате Европы — Испания и Германия. Эти две сборные показали хороший уровень футбола, спокойно и уверенно сыграли, есть структура. Мне они понравились своей игрой», — цитирует Личку Metaratings.ru.

Германия набрала 7 очков и финишировала на первом месте в группе A. Ранее немцы гарантировали себе выход в плей-офф. Испания с 6 очками после двух игр лидирует в турнирной таблице группы В.

Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Всего в нем принимают участие 24 сборные.