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Сегодня, 13:36

Личка назвал Испанию и Германию главными фаворитами Евро-2024

Алина Савинова
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка назвал основных фаворитов чемпионата Европы по футболу.

«Из того, что я видел, два основных фаворита на чемпионате Европы — Испания и Германия. Эти две сборные показали хороший уровень футбола, спокойно и уверенно сыграли, есть структура. Мне они понравились своей игрой», — цитирует Личку Metaratings.ru.

Германия набрала 7 очков и финишировала на первом месте в группе A. Ранее немцы гарантировали себе выход в плей-офф. Испания с 6 очками после двух игр лидирует в турнирной таблице группы В.

Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Всего в нем принимают участие 24 сборные.

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
Марцел Личка
Чемпионат Европы по футболу
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