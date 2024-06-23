Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 06:43

Личка: «Верю в победу сборной Чехии в матче с Турцией на Евро-2024»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о выступлении сборной Чехии на Евро-2024.

«Из-за тренировки я не видел матч сборной Чехии против Грузии, смотрел только предыдущий матч, против Португалии. У Португалии другой уровень: если бы сыграли вничью с ними, то был бы большой плюс для нас. Сегодня сыграли 1:1, но надо было Грузию побеждать, чтобы в последнем матче можно было играть вничью. Сейчас ситуация иная, с Турцией нужно только побеждать, ничья ничего не даёт уже. Я, как чех, верю в победу Чехии в матче с Турцией.

Я видел игру Турции с Грузией, это был один из лучших матчей на чемпионате Европы. Классная и открытая игра. Хорошие, индивидуально сильные игроки у турков, но чехам надо побеждать. Турция подойдёт к третьему матчу чуть в лучшем положении, потому что на чехов будет огромное давление. Плохая реализация? Не хочу оценивать игру, сегодня нанесли 26 ударов — это очень хороший показатель", — приводит слова Лички Metaratings.ru.

Сборная Чехии с одним очком занимает третье место в группе F. В заключительном туре чешская сборная 26 июня сыграет с Турцией.

Источник: https://metaratings.ru/news/lichka-ya-veryu-v-pobedu-sbornoi-chekhii-v-matche-s-turciei-na-evro-2024-375569/
Евро-2024
Сборная Турции по футболу
Сборная Чехии по футболу
Марцел Личка
0
Читайте также
Кубок Стэнли: все чемпионы НХЛ из России
Мамардашвили сделал наибольшее количество сейвов в матче Евро за 12 лет
Пушков назвал политическое движение Макрона пустотой
Голкипера ЦСКА сватают в «Атлетико», «Зенит» покупает еще одного россиянина
Директор забега «Гонка героев» рассказал подробности о мероприятии
Чемпионат и первенство Москвы и области по автокроссу прошел в Подмосковье
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Якин: «Швейцарии не обязательно побеждать Германию. Мы хотим доставить им трудности»
Нагельсманн: «Швейцария лучший соперник в группе с точки зрения индивидуальных качеств»
Шотландия — Венгрия: во сколько смотреть и кто показывает трансляцию матча Евро 2024
Швейцария — Германия: во сколько смотреть и кто показывает трансляцию матча Евро 2024
Бруну о передаче Роналду: «Это доказывает, что для Португалии важнее побеждать, чем забивать голы»
Евро-2024: расписание результаты матчей 23 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Бруну о передаче Роналду: «Это доказывает, что для Португалии важнее побеждать, чем забивать голы»

Швейцария — Германия: во сколько смотреть и кто показывает трансляцию матча Евро 2024