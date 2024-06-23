Личка: «Верю в победу сборной Чехии в матче с Турцией на Евро-2024»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о выступлении сборной Чехии на Евро-2024.

«Из-за тренировки я не видел матч сборной Чехии против Грузии, смотрел только предыдущий матч, против Португалии. У Португалии другой уровень: если бы сыграли вничью с ними, то был бы большой плюс для нас. Сегодня сыграли 1:1, но надо было Грузию побеждать, чтобы в последнем матче можно было играть вничью. Сейчас ситуация иная, с Турцией нужно только побеждать, ничья ничего не даёт уже. Я, как чех, верю в победу Чехии в матче с Турцией.

Я видел игру Турции с Грузией, это был один из лучших матчей на чемпионате Европы. Классная и открытая игра. Хорошие, индивидуально сильные игроки у турков, но чехам надо побеждать. Турция подойдёт к третьему матчу чуть в лучшем положении, потому что на чехов будет огромное давление. Плохая реализация? Не хочу оценивать игру, сегодня нанесли 26 ударов — это очень хороший показатель", — приводит слова Лички Metaratings.ru.

Сборная Чехии с одним очком занимает третье место в группе F. В заключительном туре чешская сборная 26 июня сыграет с Турцией.