Хет-трик Митровича принес сборной Сербии победу над Литвой

Сборная Сербии на выезде обыграла Литву в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2024 — 3:1.

Победу гостям принес хет-трик Александра Митровича. Форвард отличился на 21-й, 32-й и 43-й минутах. Единственный гол Литвы на 45-й минуте забил Гитис Паулаускас.

Весь матч за Сербию отыграл защитник «Спартака» Срджан Бабич. Защитник «Зенита» Страхиня Эракович остался в запасе.

Сборная Сербии с 10 очками вышла на второе место в группе G после 5 матчей. Литва с 2 очками замыкает группу.

В следующем матче сборная Сербии в гостях сыграет с Венгрией. Литва на выезде встретится с Болгарией. Обе игры пройдут 14 октября.

Гол форварда «Рубина» Мирлинда Даку помог сборной Албании дома обыграть Польшу — 2:0. Еще один мяч забил Ясир Асани.

Албанцы с 10 очками поднялись на первое место в группе E после 5 матчей. Польша, набравшая 6 очков, идет четвертой.

Сборная Словении в гостях разгромила Сан-Марино в матче группы H — 4:0. Победу гостям принесли голы Жана Випотника, Яна Млакара, Санди Ловрича и Жана Карничника.

Словенцы с 13 очками возглавили группу, обойдя Данию по дополнительным показателям. Сан-Марино без очков замыкает группу.