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Сегодня, 20:00

Литва — Сербия: смотреть трансляцию матча отбора Евро 2024

Литва сыграет с Сербией в матче отбора Евро-2024 10 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сборная Сербии.
Фото Global Look Press
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Сборная Литвы сыграет с командой Сербией в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 в группе G 10 сентября, в воскресенье. Матч пройдет на стадионе имени Дарюса и Гиренаса в Каунасе (Литва). Начало — в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию отборочных матчей Евро-2024 в перекличке.

Посмотреть видеотрансляцию матча Литва — Сербия можно на сайте matchtv.ru. Также в прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Футбол 2». Начало телеэфира — 21.35 мск.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024-го в Германии. Сборная Италии — действующий победитель чемпионата Европы по футболу.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа G
10 сент, 21:45. Dariaus Ir Gireno Stadium (Каунас)
Литва
Сербия

Отбор Евро 2024: расписание и трансляции матчей в сентябре 2023 года

Футбол
Сборная Литвы по футболу
Сборная Сербии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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