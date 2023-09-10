Литва сыграет с Сербией в матче отбора Евро-2024 10 сентября

Сборная Литвы сыграет с командой Сербией в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 в группе G 10 сентября, в воскресенье. Матч пройдет на стадионе имени Дарюса и Гиренаса в Каунасе (Литва). Начало — в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию отборочных матчей Евро-2024 в перекличке.

Посмотреть видеотрансляцию матча Литва — Сербия можно на сайте matchtv.ru. Также в прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Футбол 2». Начало телеэфира — 21.35 мск.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024-го в Германии. Сборная Италии — действующий победитель чемпионата Европы по футболу.

Отбор Евро 2024: расписание и трансляции матчей в сентябре 2023 года