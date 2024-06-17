Лоботка — о победе над Бельгией: «Возможно, Словакии немного повезло, но мы заслужили победу»

Полузащитник сборной Словакии Станислав Лоботка подвел итоги матча группового турнира Евро-2024 против Бельгии (1:0).

«Возможно, нам немного повезло, но мы заслужили победу. Конечно, я рад награде лучшему игроку, но еще больше рад победе. Это опасный счет, но нельзя рассчитывать на победу с большим отрывом в матче против такой команды. Это определенно хорошее начало для нас на турнире», — приводит слова Лоботки официальный сайт УЕФА.

В следующем матче Бельгия 22 июня сыграет с Румынией, Словакия 21 июня встретится с Украиной.