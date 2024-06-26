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Сегодня, 13:26

Ломбертс: «Не считаю сборную Бельгии одним из фаворитов Евро-2024»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший защитник «Зенита» и сборной Бельгии Николас Ломбертс поделился мнением об игре национальной команды на Евро-2024.

«Выступление сборной Бельгии не такое хорошее, но нормальное, еще есть шансы на плей-офф. Плохой результат команда получила в матче со словаками, но во второй игре мы были намного лучше, заслужили победу. Я уверен, что в матче со сборной Украины бельгийцы победят, все будет в порядке, выйдут в плей-офф. Я не считаю, что сборная Бельгии является одним из фаворитов на победу в турнире. Фаворитами являются Германия и Испания, может быть, Англия. Сборная Бельгии может удивить, но она не фаворит, может быть, даже больше аутсайдер, андердог», — приводит слова Ломбертса ТАСС.

Бельгия в групповом турнире Евро-2024 уступила Словакии (0:1) и обыграла Румынию (2:0). В заключительном туре бельгийцы 26 июня встретятся с Украиной.

Источник: https://tass.ru/sport/21203155
Николас Ломбертс
Евро-2024
ФК Зенит
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