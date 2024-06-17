Лоза уверен, что сборная России вышла бы из группы на Евро-2024

Певец, композитор и болельшик «Спартака» Юрий Лоза в разговоре «СЭ» поделился мнением о перспективах сборной России по футболу на Евро-2024.

«Нет большого настроения смотреть Евро. Болеть-то не за кого! Вот если бы наши играли, конечно, смотрел бы. Сборная России совершенно спокойно вышла бы из группы. Сейчас чемпионат Европы не такой сильный, как обычно. Откровенно говоря, команды средние. У нас появилось несколько футболистов европейского уровня. И мы могли бы вполне сколотить боеспособную команду», — сказал Лоза «СЭ».

Чемпионат Европы в Германии продлится до 14 июля. Действующим победителем турнира является Италия.