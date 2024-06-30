Спаллетти — о работе в сборной Италии: «Я обновлю команду и попытаюсь создать коллектив»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти рассказал о своей дальнейшей работе в национальной команде.

«Мне говорили, что я слишком сильно увеличил интенсивность тренировок, что я рассказывал сказки, чтобы мотивировать игроков, но такова моя жизнь. Всегда нужны примеры для подражания, иначе нет пути, по которому можно было бы идти.

Вчерашний матч снова свел нас к нулю, и мы начнем с нуля. Я обновлю команду и попытаюсь создать коллектив. В будущем мы будем моложе, с новой энергией и силой», — приводит слова Спаллетти La Gazzetta dello Sport.

В субботу, 29 июня, итальянцы проиграли сборной Швейцарии со счетом 0:2 в 1/8 финала чемпионата Европы-2024.

Спаллетти был назначен главным тренером сборной Италии 1 сентября 2023 года. За это время национальная команда под руководством 65-летнего специалиста провела 14 матчей, в которых одержала семь побед, потерпела три поражения и четыре раза сыграла вничью.