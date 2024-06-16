Спаллетти рассказал об ожиданиях от матча с Испанией

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти после победы над Албанией (2:1) в 1-м туре группового турнира Евро-2024 поделился ожиданиями от матча с Испанией.

«Испания, вероятно, настроится иначе, чем Албания, и будет сильнее давить на нас. Нам нужно будет перемещать мяч быстрее, чем мы делали сегодня вечером. В матче с Испанией нам нужно будет лучше двигать мяч вперед», — приводит слова Спаллетти пресс-служба УЕФА.

Испания (3 очка) лидирует в группе B после первого тура. Италия (3) уступает по разнице мячей. Албания (0) идет третьей, а Хорватия (0) замыкает квартет.

В следующем туре Италия встретится с Испанией (20 июня), а Албания сыграет с Хорватией (19 июня).