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Сегодня, 08:38

Спаллетти: «Участие в Евро-2024 в качестве действующих чемпионов — это преимущество»

Руслан Минаев
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти рассказал, какую игру хочет видеть от своей команды на чемпионате Европы 2024 года.

«На мой взгляд, участие в турнире в качестве действующих чемпионов — это преимущество. Но нам нужно с самого начала усвоить, что и вести себя мы должны как действующие чемпионы.

О нас часто говорят, что мы хороши в обороне и раскрываемся в контратаках. Но в Италии меняется подход — мы хотим, чтобы игроки шли вперед, а не выжидали. Мы хотим прессинговать и обороняться всей командой», — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

В групповом турнире Евро-2024 Италия встретится с Испанией, Хорватией и Албанией.

Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Лучано Спаллетти
Чемпионат Европы по футболу
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