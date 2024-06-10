Спаллетти: «Участие в Евро-2024 в качестве действующих чемпионов — это преимущество»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти рассказал, какую игру хочет видеть от своей команды на чемпионате Европы 2024 года.

«На мой взгляд, участие в турнире в качестве действующих чемпионов — это преимущество. Но нам нужно с самого начала усвоить, что и вести себя мы должны как действующие чемпионы.

О нас часто говорят, что мы хороши в обороне и раскрываемся в контратаках. Но в Италии меняется подход — мы хотим, чтобы игроки шли вперед, а не выжидали. Мы хотим прессинговать и обороняться всей командой», — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

В групповом турнире Евро-2024 Италия встретится с Испанией, Хорватией и Албанией.