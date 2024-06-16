Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 01:56

Спаллетти: «Барелла в матче с Албанией был великолепен»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти ответил на вопрос, зависит ли команда от полузащитника Николо Бареллы. 15 июня итальянцы победили сборную Албании (2:1) в матче Евро-2024, Барелла забил победный гол.

«Сборная должна уметь обходиться без кого-либо, ведь в ней 26 сильных футболистов. Мне не нравится эта идея, что команда зависит от одного человека... Барелла в матче был великолепен. Он сделал именно то, что мы от него хотели», — приводит слова Спалетти Football Italia.

Италия во 2-м туре группового турнира Евро-2024 встретится с Испанией 20 июня. У обеих команд на счету по 3 очка.

Футболисты сборной Италии празднуют гол Николо Бареллы в&nbsp;ворота сборной Албании. Италия пропустила на 23-й секунде, но обыграла Албанию. Спаллетти сделал заявку на выход из «группы смерти»

Николо Барелла
Евро-2024
Сборная Албании по футболу
Сборная Италии по футболу
Лучано Спаллетти
0
Читайте также
МОК опубликовал имена 14 россиян, допущенных до Олимпиады в нейтральном статусе
Преступник напал на семью в Германии во время просмотра матча Евро-2024
В Москве при купании в пруду в районе Солнцево утонула 12-летняя девочка
Тарасенко - истребитель, Боб – ликвидатор, а «Флорида» - в одном рывке от чемпионства. Что произошло в третьем матче финала Кубка Стэнли
Визит кораблей РФ на Кубу стал народным зрелищем для жителей Гаваны
Туман и двоение в глазах. Инфекционист рассказал о первой помощи при ботулизме
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Эриксен — о своем возвращении на Евро: «Прошло три года, и за это время многое изменилось»
Барелла: «Во втором тайме матча с Албанией мне было физически сложно»
Главный тренер сборной Албании Силвиньо: «Я разочарован поражением от Италии»
«Станет ли Ямаль мировой звездой? Фати тоже называли вторым Месси». Взгляд на победу Испании
В третий раз в истории Евро чемпион начал защиту титула с волевой победы
Кьеза: «Реакция игроков сборной Италии на быстрый гол Албании была отличной»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Непомнящий: «Дальше немцам будет сложнее, они все растратили в игре с шотландцами»

Эриксен — о своем возвращении на Евро: «Прошло три года, и за это время многое изменилось»