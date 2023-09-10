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Спаллетти — о матче Италии в Македонии: «На таком газоне невозможно качественно отдать пас»

Спаллетти прокомментировал ничейный результат в матче отбора Евро-2024 Италия — Македония
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Лучано Спаллетти.
Фото Reuters
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал свой дебют в национальной команде — в матче квалификации Евро-2024 с национальной командой Северной Македонии (1:1).

«Нам приходилось непросто, когда игра становилась беспорядочной, и мы не слишком надежно действовали в обороне, поэтому их полузащитники часто принимали наши выносы. Однако команда показала достойную игру, от которой можно отталкиваться. Мы не позволяли им многого, и нам не хватало терпения, чтобы делать правильные передачи, когда у нас было для этого время и пространство», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

Он также отметил, что команде надо изучить эту игру и попытаться найти улучшения, а также поработать над концепциями, которые не сработали достаточно хорошо

«Повторный просмотр видео будет так же ценен, как и тренировка. Мы могли играть качественнее — поскольку они защищались впятером, мы могли бы их проще их разрезать. Но такое состояние поля — на таком газоне невозможно качественно отдать пас», — добавил Спаллетти.

После трех матчей Италия занимает третью строчку в группе C, набрав четыре очка. Северная Македония набрала четыре очка в четырех матчах и находится на четвертом месте.

Футбол
Сборная Италии по футболу
Сборная Македонии по футболу
Лучано Спаллетти
Чемпионат Европы по футболу
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