Де ла Фуэнте: «На кону матча с Албанией стоит престиж и признание»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал матч с Албанией на Евро-2024.

«На кону слишком многое — престиж, признание и возможность стать еще лучше. Мы подойдем к этой игре так же, как и ко всем остальным, как будто она последняя. Конечно, у нас есть план, который, по нашему мнению, подходит для этого матча. Мы концентрируемся только на победе, потому что хотим выигрывать в каждой игре», — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

Матч Албания — Испания состоится 24 июня. Начало — в 22.00 мск.