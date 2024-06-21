Де ла Фуэнте: «Пока я не вижу, кто мог бы сравниться со сборной Испании»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу над Италией (1:0) в матче Евро-2024.

«Я очень горжусь результатом и тем, как мы выиграли этот матч. Но это очень трудный турнир. Чем дальше мы будем продвигаться, тем лучше наши соперники будут узнавать нас, и все станет сложнее. Здесь много топовых команд. Пока я не вижу, кто мог бы с нами сравниться, но нам надо продолжать усердно работать. Мы должны совершенствоваться, уверенно стоять на ногах и не терять бдительности.

Мы освежим команду перед следующей игрой. Ситуация позволяет нам это сделать, но мы хотим выиграть и будем играть на победу. Мы не собираемся никому делать одолжений. У нас есть топовые игроки, которые пока не выходили на поле и хотят показать себя. Мы используем ротацию и дадим шанс тем, кто не играл или играл меньше», — цитирует пресс-служба УЕФА де ла Фуэнте.

В третьем туре Испания сыграет с Албанией, а Италия встретится с Хорватией. Обе игры пройдут 24 июня.